Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall nach misslungenem Überholmanöver ++ Unfallflucht auf REWE-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Unfall nach misslungenem Überholmanöver

Eversen. Am frühen Montagmorgen ist ein 63-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 215 zwischen Eversen und der Kreisgrenze schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 6.15 Uhr mit seinem Mitsubishi in Richtung Verden unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Dabei schätzte er die Entfernung zum Gegenverkehr vermutlich falsch ein. Beim Versuch schnell vor dem Lastwagen einzuscheren, kam es zu einer leichten Kollision. Der Mitsubishi geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der Wagen gegen zwei Straßenbäume. Der 63-Jährige musste aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Unfallflucht auf REWE-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Am Montagmorgen ist es auf dem REWE-Parkplatz an der Stader Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr wurde dort ein roter Ford Fiesta von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hinweise liegen der Polizeistation Sittensen bislang nicht vor. Daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Aussagen machen können. Meldungen bitte unter Telefon 04282/59414-0.

