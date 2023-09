POL-ROW: ++Polizei übt besondere Einsatzlage(FOTO)++

Polizeiinspektion Rotenburg

Polizei übt besondere Einsatzlage

Rotenburg (ots)

Polizei übt besondere Einsatzlage

Rotenburg. Die Polizeiinspektion Rotenburg übte am Mittwochvormittag auf dem Gelände der von-Düring-Kaserne eine besondere Einsatzlage. Das Drehbuch für diese Übung beschrieb ein Tötungsdelikt in einem Mehrparteienhaus mit flüchtigen Tätern in Rotenburg. "Wir haben versucht ein Szenario nachzustellen, dass sich durchaus so im Alltag auch in Rotenburg abspielen könnte", so Kriminaloberkommissarin Cathrin Senkbeil, die gemeinsam mit Polizeioberkommissarin Tina Kaiser verantwortlich für die Planung dieser Übung war. Zu Beginn bekamen die Polizisten aus dem Einsatz- und Streifendienst um 10:00 Uhr den fiktiven Sachverhalt über Funk mitgeteilt - ein Zeuge habe eine Streitigkeit vernommen und sich dadurch gestört gefühlt. In einer nachgestellten Wohnung in der Von-Düring-Kaserne fanden die Beamten dann eine offenstehende Wohnungstür eines Mehrparteienhauses vor. "Bis dahin war das schon ein realistischer Einsatz, den wir durchaus in der Form auch öfter mal erlebt haben", so die spätere Aussage der ersten eingesetzten Beamten. Nach Betreten der präparierten Wohnung fanden die Einsatzkräfte dann allerdings eine tödlich und eine schwer verletzte Person vor. Schnell war damit klar, dass es sich nunmehr um eine besondere Lage handelte, die über das alltägliche Maß hinausging. Zur Bewältigung dieser Lage wurde ein sogenannter Führungsstab unter der Leitung von Inspektionsleiter Jörg Wesemann und der Leiterin Einsatz Ann-Kathrin Behr in der Polizeiinspektion in der Königsberger Straße eingerichtet. Über einen Telefonalarm wurden alle MitarbeiterInnen der Inspektion über den fiktiven Sachverhalt informiert und begannen kurz darauf mit der Arbeit, für die sie in solch einem speziellen Fall eingeteilt werden. Die gesamte Einsatzbewältigung, sowohl vor Ort als auch in den unterschiedlichen Einsatzbereichen, wurde von geschulten Beobachtern aus anderen Polizeiinspektionen begleitet und anschließend nachbereitet. "Das Ziel der Übung auch unter Druck handlungssicher zu agieren und zu kommunizieren ist uns in dieser Übung gelungen.", lautete das Fazit der Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Rotenburg, Ann-Kathrin Behr.

