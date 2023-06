Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb nutzt angelehnte Wohnungstür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 18.06.2023, traf ein Bielefelder auf einen Dieb, der sich noch im Hausflur aufhielt. Dies bemerkte er jedoch erst kurze Zeit später. Die Polizei sucht den Dieb mittels Täterbeschreibung.

Gegen 11:45 Uhr hielt sich der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Gebäudes in der Nordstraße, im Bereich zwischen der Schmiedestraße und Am Kamphof, auf. Als er verdächtige Geräusche aus dem Haus hörte, betrat er den Hausflur und traf auf einen unbekannten Mann. Dieser gab an, mit einem Nachbarn sprechen zu wollen, da er eine Autopanne hätte.

Als der Bewohner zu seiner Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Portemonnaie gestohlen wurde. Der Täter hatte die Gunst der Stunde genutzt und war über die angelehnte Tür in die Wohnung gelangt.

Der Bielefelder lief dem Dieb bis zur Einmündung der Schmiedestraße nach und konfrontierte ihn mit dem Diebstahlsvorwurf. Zunächst schien er kooperativ, ergriff dann jedoch die Flucht über die angrenzende Fußgängerbrücke über den Ostwestfalendamm in ein Parkhaus am Boulevard.

Das Portemonnaie, aus dem er bereits Geld entnommen hatte, ließ der Dieb an der Einmündung der Schmiedestraße zurück.

Der Dieb soll zwischen 40 und 45 Jahre alt, rund 180 cm groß und schlank sein. Sein Erscheinungsbild wurde als ungepflegt beschrieben. Seine Haare sind relativ kurz und leicht lockig und sein Bart etwas länger und ungepflegt. Bei der Tat trug er eine graue Jogginghose und ein weißes T-Shirt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

