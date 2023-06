POL-BI: Drei Verletzte nach Unfall auf der B 239 - Streifenwagen und Volvo überschlagen sich

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / BAB OWL - Mit Beginn der Sommerferien starten viele in ihren wohlverdienten Urlaub. Um sicher am Ziel anzukommen, ist es wichtig, das Fahrzeug für die Fahrt vorzubereiten und insbesondere die Ladung vorschriftsmäßig zu sichern. Die Polizei Bielefeld wird daher in den Sommerferien mit mehr Beamten auf den Autobahnen unterwegs sein, ...

mehr