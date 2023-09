Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr: Unbekannter richtet Laserpointer auf Piloten eines Flugzeuges ++ Verkehrsunfall: Motorradfahrer stürzen nach Wildwechsel ++

Rotenburg (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr: Unbekannter richtet Laserpointer auf Piloten eines Flugzeuges

Selsingen. Am Donnerstagabend wurde die Polizei Bremervörde gegen 21:32 Uhr darüber informiert, dass der Pilot eines Flugzeuges des Typen "Embraer ERJ-190" von einem Laserpointer geblendet wurde. Die von dem Piloten übermittelten Koordinaten deuteten darauf hin, dass der unbekannte Verursacher das grüne Licht von einem weitläufigen Feld im Bereich der B 71 zwischen Bevern und Selsingen auf die Maschine gerichtet hatte. Entsandte Polizeikräfte konnten trotz Fahndung keine Person(en) mehr in diesem Bereich feststellen. Zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht. Das Flugzeug konnte sicher am Zielflughafen in Hamburg landen. Weitere Details zum Flug liegen bislang nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und der Identifizierung des unbekannten Beschuldigten hat der Kriminal- und Ermittlungsdienst Bremervörde übernommen. Für gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr drohen empfindliche Strafen.

Unbekannter zerstört Autoscheibe und stiehlt Rucksack

Visselhövede. In der vermuteten Zeit vom 06.09.2023, ca. 20:00 Uhr und dem 07.09.2023, ca. 07:00 Uhr, zerstörte ein noch Unbekannter die Beifahrerscheibe eines abgestellten Pkw Fiat in der Straße "Auf dem Eulenkamp". Nachdem der Täter die Scheibe mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt hatte, griff er in das Innere des Wagens und stahl einen dort gelagerten Rucksack. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 650,00 EUR.

Verkehrsunfall: Weidemann-Fahrer übersieht Pkw

Haaßel. Auf der K 109 ist es in der Brunnenstraße am Donnerstagnachmittag gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Arbeitsmaschine der Marke Weidemann und einem Pkw Opel gekommen. Hierbei wurde die 62-jährige Autofahrerin und ihre zwei Mitfahrer leicht verletzt. Sie klagten über Unwohlsein und Schmerzen im Brustbereich. Nach derzeitigem Stand wurde der 31-jährige Fahrer des Weidemann durch die tiefstehende Sonne beim Abbiegevorgang auf ein Grundstück so geblendet, dass er den von vorne kommenden Pkw übersah. Es kam zur Kollision. Der Mann muss sich nun wegen seines Fehlverhaltens im Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsunfall: Motorradfahrer stürzen nach Wildwechsel

Alfstedt. Am Donnerstagabend ist es auf der B 495 gegen 20:53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurden zwei Motorradfahrer zum Teil schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand fuhren die beiden 24-jährigen Männer gemeinsam mit ihren Maschinen der Marke Suzuki und Kawasaki in Richtung Ebersdorf, als plötzlich Wild die Fahrbahn kreuzte. Daraufhin bremsten beide stark ab und verloren - unabhängig voneinander - die Kontrolle über ihre Maschinen. Bei dem Sturz zog sich der eine Mann schwere Verletzungen in Form einer Beinfraktur zu, welche im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Der zweite Fahrer musste aufgrund diverser Prellungen ebenfalls medizinisch versorgt werden. Beide Krafträder mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ohne Versicherung im Straßenverkehr

Rotenburg. Gegen 02:35 Uhr der heutigen Nacht geriet ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei, als er gerade die Harburger Straße im Innenstadtbereich befuhr. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges bereits im Frühjahr 2022 erloschen war. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell