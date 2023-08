Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen wurden drei Männer in Erfurt angegriffen. Die drei Herren im Alter von 18 und 20 Jahren befanden sich gegen 03:45 Uhr im Bereich einer Tankstelle "Am Roten Berg". Dabei trafen sie zunächst auf einen ihnen unbekannten Täter. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den vier Personen. Aufgrund dessen verständigte der unbekannte Täter zwei weitere Personen, welche daraufhin vor Ort kamen. In der weiteren Folge wurden die drei zu anfangs genannten Personen von der anderen Gruppierung angegriffen und mit Faustschlägen und Tritten leicht verletzt. Nachdem durch eine unabhängige Zeugin der Notruf abgesetzt wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zumindest zwei der drei Täter festgestellt werden. Der dritte Täter ist bisher noch unbekannt. Gegen alle drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (LW)

