Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwölf geparkte Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten in Erfurt insgesamt zwölf geparkte Autos. Von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseiten der in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Fahrzeuge. Es ist davon auszugehen, dass die Verursacher auf dem rechts befindlichen Bürgersteig der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Werner-Seelenbinder-Straßen liefen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 12.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0215140 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell