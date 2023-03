Darmstadt (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen am Samstag (04.03.), zwischen 07:00 und 15:30 Uhr Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Alten Bahnhof" ein. Gewaltsam gelangten die ungebetenen Gäste in die Wohnung und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume. Nach aktuellen Ermittlungen zufolge, machten sie keine Beute und suchten das Weite. Insgesamt entstanden Schäden, die auf ...

