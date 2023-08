LPI-EF: 25-Jähriger bestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Donnerstag geriet eine Streifenbesatzung an einen uneinsichtigen Autofahrer. Die Beamten führten in der Weimarischen Straße von Schloßvippach eine Geschwindigkeitskontrolle durch, dabei erwischten sie auch einen 72-jährigen Autofahrer, der zu schnell war. Über die Ahndung des Verstoßes war der Mann nach der Kontrolle derart erzürnt, dass er mehrmals mit verringerter Geschwindigkeit an ...

mehr