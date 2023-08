Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Uneinsichtiger Autofahrer erhält Platzverweis

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstag geriet eine Streifenbesatzung an einen uneinsichtigen Autofahrer. Die Beamten führten in der Weimarischen Straße von Schloßvippach eine Geschwindigkeitskontrolle durch, dabei erwischten sie auch einen 72-jährigen Autofahrer, der zu schnell war. Über die Ahndung des Verstoßes war der Mann nach der Kontrolle derart erzürnt, dass er mehrmals mit verringerter Geschwindigkeit an der Messstelle vorbeifuhr. Anschließend stellte er sich mehrere Minuten an den Straßenrand und warnte andere Autofahrer durch Handzeichen vor der Polizeikontrolle. Die Beamten mussten dem 72-Jährigen einen Platzverweis aussprechen, welchem er widerwillig nachkam. (DS)

