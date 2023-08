LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Ein Baucontainer war das Objekt der Begierde von Einbrechern im Erfurter Süden. Im Tatzeitraum von Dienstag zu Mittwoch brachen die Täter in den Container im Stadtteil Wiesenhügel ein. Anschließend stahlen sie Elektrowerkzeuge im Wert von knapp 4.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

