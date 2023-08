Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Musikbox gestohlen

Erfurt (ots)

Auf eine Musikbox hatte es ein 27-Jähriger gestern Abend in Erfurt abgesehen. Gegen 22:30 Uhr lief ein 31-Jähriger mit der Box in der Hand über den Anger. Ohne ersichtlichen Grund nahm der Täter dem Mann die Musikbox weg. Als dieser sich wehrte, schlug ihm der 27-Jährige ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Sofort alarmierte Polizisten konnten den polizeibekannten Täter noch am Tatort stellen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung strafrechtlich verantworten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell