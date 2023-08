LPI-EF: Einbruch in Baucontainer

Erfurt (ots) - Auf eine Musikbox hatte es ein 27-Jähriger gestern Abend in Erfurt abgesehen. Gegen 22:30 Uhr lief ein 31-Jähriger mit der Box in der Hand über den Anger. Ohne ersichtlichen Grund nahm der Täter dem Mann die Musikbox weg. Als dieser sich wehrte, schlug ihm der 27-Jährige ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Sofort alarmierte Polizisten konnten den polizeibekannten Täter noch am Tatort stellen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und ...

