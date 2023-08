LPI-EF: Katzenbaby aus Motorraum gerettet

Sömmerda (ots) - In Sömmerda brachen Unbekannte am Dienstag in ein Auto ein. Der Mazda war in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr im Rohrborner Weg geparkt. Die Täter stahlen aus dem Fahrzeug Kosmetikartikel, zwei Geldbörsen und ein Smartphone im Wert von über 1.400 Euro. Wie die Täter in das Auto gelangt sind, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der ...

