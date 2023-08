LPI-EF: Zeugen nach sexueller Nötigung gesucht

Erfurt (ots) - Bei einem Kellereinbruch in Erfurt stahlen Unbekannte am Dienstag zwei hochwertige Fahrräder. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Brühlervorstadt. Anschließend verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt in ein Kellerabteil. Aus diesem entwendeten sie die Fahrräder im Wert von über 20.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein ...

