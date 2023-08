Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei LKW-Unfälle aufgrund des Unwetters

Erfurt (ots)

Am Dienstag kam es aufgrund eines starken Unwetters in Erfurt zu zwei Verkehrsunfällen mit LKW im Stadtgebiet. Gegen 17:55 Uhr wollte ein 65-Jähriger sein Fahrzeug im Linderbacher Weg einparken. Dabei erwischte eine Windböe seine Zugmaschine und das Fahrzeug fiel auf die Seite. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Beinahe zeitgleich kam es auch im Erfurter Ortsteil Hochstedt zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Ein 38-Jähriger fuhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der Sömmerdaer Straße, als ihn ebenfalls eine Windböe erfasste und das Fahrzeug zur Seite kippte. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings wurde sein Beifahrer leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht gesagt werden. In beiden Fällen mussten die Lastkraftwagen durch eine Spezialfirma geborgen und abgeschleppt werden. (DS)

