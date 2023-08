Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Müsliriegel aus Büro

Erfurt (ots)

Auf ungewöhnliche Beute hatten es Einbrecher in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum vom 02.08.2023 bis 13.08.2023 verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zutritt in ein Geschäftshaus in der Altstadt. Anschließend versuchten sie die Eingangstür eines Büros aufzuhebeln. Als dies misslang, brachen sie die Tür mit Gewalt auf, wobei sie die komplette Tür samt Zarge beschädigten. Danach stahlen sie 40 Müsliriegel im Wert von etwa 40 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Tür konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

