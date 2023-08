LPI-EF: Radfahrer bei Unfall verletzt

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es von Samstag auf Sonntag auf einen Rohbau in Erfurt abgesehen. Die Täter brachen mit Gewalt in zwei Wohnungen in der Brühlervorstadt ein. Dort stahlen sie einen Elektroschaltkasten und einen Koffer mit diversen Werkzeugen im Wert von etwa 250 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. ...

mehr