LPI-EF: Fahrverbote und Punkte für Raser

Erfurt (ots) - In Erfurt eskalierte am Sonntag ein Nachbarschaftsstreit. In den Vormittagsstunden gerieten zwei Mieterinnen eines Mehrfamilienhauses aneinander. Dabei trat eine 35-Jährige ihre 42-jährige Nachbarin und verletzte sie leicht. Als eine Streifenbesatzung die Täterin anschließend zur Rede stellen wollte, beleidigte die Frau die Polizisten und versuchte in ihre Wohnung zu flüchten. Daraufhin musste sie zu ...

