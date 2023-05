Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Laster aufgebrochen

Beute machten Unbekannte am Wochenende im Ulmer Donautal.

Ulm (ots)

Der Laster stand über das Wochenende in der Nicolaus-Otto-Straße. Ein Unbekannter schlug die Scheibe an der Fahrertür ein. Der Täter konnte danach die Tür öffnen. Aus der Fahrerhaus entwendete er eine Tankkarte und ein Navigationsgerät. In der Nähe stand noch ein weiterer Lkw. Auch dieser wurde aufgebrochen. Dort wurde wohl nichts geklaut. Das Polizeirevier Ulm-West sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

