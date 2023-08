Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl vom Feldgrundstück- Unbekannte nehmen Holzpfähle mit

Vlotho (ots)

(sls) Die Eigentümer eines Grundstückes an der Herforder Straße / Solterbergstraße bemerkten am Sonntagmorgen (13.8.) gegen 07.30 Uhr, dass eine Vielzahl von Holzpfählen entwendet wurden. Am Vorabend wurden durch die Besitzer die Holzpfähle als mögliche Grundstücksumzäunung auf dem Feld eingesetzt. Als die Geschädigten am Sonntag das Feld in Augenschein nahmen, stellten sie ca. 120 entwendete Pfähle fest. Diese wurden nach ersten Ermittlungen aus der Erde herausgenommen und vermutlich mit einem bislang unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Auch eine Absuche im Nahbereich verlief bislang negativ. Da es sich bei der Herforder Straße um einem stark befahrende Straße handelt, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben und Angaben dazu machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

