Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Gegenverkehr- Fahrer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(sls) In Hiddenhausen kam es am Donnerstagmorgen (17.8.) zu einem Verkehrsunfall auf der Bünder Straße, wodurch der Fahrer eines Mercedes AMG verletzt wurde. Gegen 7.25 Uhr befand sich der 62-jährige Fahrer aus Löhne mit seinem Mercedes auf dem Weg in Richtung Bünde. In Höhe der Hausnummer 16 kam der Löhner, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, nach links in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem VW Touran einer 40-Jährigen aus Enger zusammen, die in Richtung Herford unterwegs war. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 62-Jährige verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht, wo er ambulant behandelt werden musste. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bünder Straße für ca. zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell