POL-DEL: Pressemeldung des Polizeikommissariats Nordenham vom 27.05.2023

+++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter, 19jähriger Pkw-Fahrerin +++

26969 Butjadingen, OT Mürrwarden, L 859 Ruhwarder Straße

Am 27.05.2023, gegen 07:50 Uhr, kam es in 26969 Butjadingen, zwischen Langwarden und Ruhwarden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19jährige Butjadingerin verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie mit ihrem Pkw die Ruhwarder Straße, aus Richtung Langwarden kommend in Richtung Ruhwarden, als sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Sie schleuderte in den wasserführenden Straßengraben, wo Ersthelfer sie aus dem Pkw retten konnten und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimierten. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Bei dem Einsatz waren der Rettungsdienst mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 26, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei eingesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 geschätzt.

+++ Fahrraddiebstahl mit Zeugenaufruf +++

Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße

In der Nacht von Donnerstag, den 25.05.2023, 20.00 Uhr, auf Freitag, den 26.05.2023, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße ein Gartenhaus aufgebrochen und ein E-Bike entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04741/99810 in Verbindung zu setzen.

+++ Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf +++

Butjadingen, Alandsweg

Zwischen dem 17.04.2023 und dem 23.04.2023 wurde ein Brückengeländer durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04741/99810 in Verbindung zu setzen.

