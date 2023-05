Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 27.05.2023

Delmenhorst (ots)

++ Urkundenfälschung auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Wildeshausen ++

Am Freitag, 26. Mai 2023, gegen 13 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen PKW BMW, der auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es nicht nachvollziehbare Unregelmäßigkeiten zwischen dem Datum der durchgeführten Hauptuntersuchung und dem Gültigkeitsdatum der Prüfplakette auf dem hinteren Kennzeichen gab. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass das Fahrzeug nicht bei der in der Zulassungsbescheinigung aufgeführten Prüforganisation zur Durchführung der Hauptuntersuchung vorgestellt worden war. Es bestand somit der Verdacht, dass sowohl der Stempel der Prüforganisation in der Zulassungsbescheinigung als auch die Plakette auf dem hinteren Kennzeichen gefälscht sind. Die Zulassungsbescheinigung und das Kennzeichen wurden daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 50-jährigen Halter des BMW aus Kamp-Lintfort (NRW) wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

