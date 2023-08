Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - VW-Fahrerin übersieht E-Scooter

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag (15.8.) eine 16-jährige Vlothoerin leicht verletzt worden. Die Jugendliche fuhr mit ihrem E-Scooter aus Richtung Neue Landstraße kommend in den Kreisverkehr an der Salzufler Straße / Wehrendorfer Straße / Solterbergstraße ein. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Frau aus dem Extertal mit ihrem VW von der Solterbergstraße aus in den Kreisverkehr. Dabei übersah sie augenscheinlich die 16-Jährige, die sich vor ihr in dem Kreisverkehr befand und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die 16-Jährige auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell