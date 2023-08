Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Männer dringen in Mehrfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Ein 23-jähriger Vlothoer kehrte in der vergangenen Nacht (16.8.), gegen 1.00 Uhr in seine Wohnung an der Oelbrinkstraße zurück. Diese befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Unmittelbar vor dem Haus sah er dann, dass zwei Männer durch ein Fenster seine Wohnung verließen - dieses war, als der 23-Jährige das Haus verlassen hatte noch geschlossen. Anschließend flüchteten beide. Nach einer ersten Durchsicht fehlten aus der Wohnung eine Geldbörse, in dem sich etwa 140 Euro Bargeld befunden haben und Kleidung sowie rund 30 Euro, die sich in einem Versteck befanden. Einer der Männer ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, trug eine weiße Hose, ein schwarzes Shirt und ein schwarzes Cappy. Der andere trug ebenfalls ein schwarzes Shirt sowie eine kurze Jeanshose. Er hat lange, dunkle Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können oder in der vergangenen Nacht im Bereich der Oelbrinkstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

