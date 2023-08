Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Kraftfahrzeugen - Ford Transit von Firmengelände gefahren - Polizei bittet um Zeugenmeldungen

Bünde (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall einer sog. "Komplett-Fahrzeugentwendung" eines Ford Transit an Klusstraße. Der bislang unbekannte Täter hat vor der eigentlichen Tat verschiedene Orte in der Nähe des Betriebes aufgesucht, wie die Ermittlungen durch Zeugenhinweise ergeben haben. Zusätzlich wertet die Polizei vorhandene Videoaufzeichnung aus. Das Fahrzeug des Gärtnereibetriebes ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (12.08.), ziemlich genau gegen 03:50 h vom Hof gefahren worden. Zuvor konnte der bislang unbekannte Dieb an verschiedenen Orten im Bereich der Siedlung um die Eichendorfstraße, Klusstraße und Siekgarten gesichtet werden. Der Mann versuchte dabei in einem Wohnhaus an der Eichendorfstraße die Kellertüre am Türdrücker zu öffnen. Da die Tür gut verschlossen war, kam er so nicht weiter. Wenige hundert Meter weiter gelangte er dann in den Betrieb und fand durch Zufall ebenso die Fahrzeugschlüssel des Firmen Ford-Transit. Wie o.g. gegen 03:50 Uhr, so ergaben die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen, fährt er dann in unbekannte Richtung in der Nacht davon. Die Polizei sucht Zeugen in diesem PKW-Diebstahl. Wer kann Angaben zu einem mit Blumenwerbung versehenen Ford Transit mit Herforder Zulassung machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

