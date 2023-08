Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto prallt gegen Leitplanke - Aufmerksame Zeugen verständigen Polizei

Herford (ots)

(jd) Gegen 20.25 Uhr fuhren zwei aufmerksame Zeugen am Sonntag (13.8.) auf der B61 in Richtung Kirchlengern. Sie bemerkten einen vor ihnen fahrenden Opel, der mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls in Richtung Kirchlengern fuhr und zwei Mal von der Straße abkam. Dabei prallte das Fahrzeug in die dortigen Leitplanken, wodurch Auto und Leitplanke massiv beschädigt wurden. Der bis dahin unbekannte Fahrer hielt seinen Opel jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Die Zeugen verständigten die Polizei und teilten den Beamten mit, dass der Fahrer in eine Grundstückseinfahrt der Mindener Straße gefahren sei. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 54-jährigen Herforder. Nach ersten Ermittlungen könnte ein medizinscher Vorfall Auslöser des Unfalls gewesen sein. Der Sachschaden liegt bei rund 7500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell