Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch in Valdorf

Vlotho (ots)

POL-HF: (JT) Mehrere hochwertige Armbanduhren erbeuteten unbekannte Täter am vergangenen Freitag (11.08) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Krückebergstraße in Vlotho-Valdorf. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 08.15 Uhr bis 16.15 Uhr. Allein der Sachschaden betrug bei diesem Einbruchdiebstahl rund 5300 Euro. Hinweise zu dieser Straftat - auch Auffälligkeiten im Umfeld der Krückebergstraße - nimmt die Kriminalpolizei Herford unter 05221/8880 entgegen.

