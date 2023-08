POL-HF: Unbekannte entwenden E-Scooter- Kettenschloss durchtrennt

Bünde (ots) - (jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (9.8.) einen Skoda an. Das Auto fuhr gegen 1.29 Uhr auf der Borriesstraße in Richtung Amtshausplatz. An der Einmündung Amtshausplatz/Roonstraße wurde das Fahrzeug angehalten und der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. ...

mehr