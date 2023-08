Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Wild- Absicherung übersehen

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (10.8.) gegen 21.35 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße in Enger gerufen. Bei Eintreffen der Beamten stand neben einem beschädigten Mercedes Sprinter auch beschädigter Hyndai I30 in Fahrtrichtung Herford. Nach Aussagen der Fahrzeugführer und auch Zeugen befand sich ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Sprinter auf der Herforder Straße in Richtung Herford. Vor dem Sprinter befand sich noch ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug, welches kurz vor der Einmündung der Viehstraße mit einem Rehwild zusammenstieß. Aufgrund des Zusammenstoß mit dem Rehwildes bremste der Sprinter-Fahrer ab und hielt zur Absicherung des Rehwildes davor mit eingeschalteter Warnblinkanlage an. Das verursachende Fahrzeug fuhr weiter. Ein hinter dem Sprinter befindlicher LKW-Fahrer konnte noch an der Absicherung langsam vorbeifahren. Ein 20-jähriger aus Enger übersah den absichernden Sprinter jedoch zu spät und fuhr mit seinem Hyndai hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Engeraner im Kopfbereich leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung wird durch den 20-Jährigen selbständig veranlasst. Aufgrund des Schadens (ca. 6.000 Euro) musste der Hyndai von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ein verantwortlicher Jagdpächter wurde für das verstorbene Rehwild in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell