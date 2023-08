Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche verletzen 17-Jährgen - Fahndung nach Tatverdächtigen verläuft positiv

Spenge (ots)

(jd) Ein 17-jähriger Spenger befand sich gestern (9.8.), um 18.26 Uhr am ZOB Spenge, als er plötzlich von zwei Personen angesprochen wurde. Die beiden männlichen Jugendlichen, die ihm flüchtig bekannt vorkamen, packten den Spenger und gingen mit ihm zu einem nahegelegenen Parkplatz. Hier schlugen sie unvermittelt mehrfach auf den 17-Jährigen ein und trafen ihn insbesondere am Kopf. Danach ließen die beiden von dem Jugendlichen ab und entfernten sich in Richtung ZOB. Der offensichtlich verletzte Spenger suchte in einer nahegelegenen Tankstelle Zuflucht und informierte von dort die Polizei und seinen Erziehungsberechtigten. Nachdem die hinzugerufenen Beamten eine Personenbeschreibung der beiden Tatverdächtigen erhielten, leiteten sie umgehend eine Fahndung ein. Im Nahbereich trafen sie kurze Zeit später zwei Personen an, auf die die Beschreibung zutraf. Es handelt sich um je einen 17- und 18-Jährigen aus Spenge, gegen die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird.

