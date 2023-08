Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - VW stößt gegen Mazda

Herford (ots)

(jd) Eine 61-jährige Frau aus Grevenbroich fuhr am Dienstag (8.8.), um 17.30 Uhr mit ihrem VW auf der Schwarzenmoorstraße in Richtung Klinikum. An der Einmündung zur Straße An der None beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Herforder mit seinem Mazda in entgegengesetzter Richtung. In dem Moment, als die 61-Jährige abbog, stieß sie mit ihrem VW gegen das entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. In dem Mazda befanden sich neben dem Fahrer dessen 31-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren und ein Säugling. Die fünf Personen aus dem Mazda sowie die VW-Fahrerin wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit komplett gesperrt.

