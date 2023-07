Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29. Juli 2023, um 11.56 Uhr, ereignete sich in Oelde-Lette auf der Beelener Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62-jähriger Oelder befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Beelener Straße in Richtung Lette. In Höhe einer Einfahrt stieß er mit dem Pkw eines 44-jährigen Beeleners zusammen, welcher gerade auf die Beelener Straße einfahren wollte. Bei dem Verkehrsunfall kam der Zweiradfahrer zu Fall und wurde verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

