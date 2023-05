LPI-EF: Gefährliches Fahrmanöver

Erfurt (ots) - In Erfurt hofften Diebe auf Beute und gingen am Ende leer aus. Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag auf einem Parkplatz in der Körnerstraße die Seitenscheiben von vier Autos eingeschlagen. Anschließend durchsuchten sie die Wagen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fanden sie dabei nichts, was ihr Interesse weckte. Zwar mussten die Diebe unverrichteter Dinge das Weite suchen, dafür hinterließen sie aber Sachschaden von etwa 2.000 Euro. ...

