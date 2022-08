LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Apolda (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an Hauswänden und Hausfluren in die Glockengießereistraße in Apolda gerufen. Dort haben der oder die unbekannten Täter in der Nacht vom 3. auf den 4. August 2022 mit einer Spraydose Hauswände mit wahllosen Linien beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 EUR. Derzeitig gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die ...

