Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Saunabesucherinnen randalieren im Eingangsbereich - Polizeibeamtin verletzt

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter eines Freizeitbades mit Saunabereich an der Wiesestraße alarmierten gestern (9.8.) die Polizei, nachdem es zunächst Streitigkeiten um die Zahlungen der Frau gegeben hatte. Die augenscheinlich stark alkoholisierte 43-jährige Mindenerin weigerte sich dann, den Umkleidebereich zu verlassen. Mehrfachen widersetzte sich die Frau um kurz nach 23.00 Uhr den Aufforderungen sich anzuziehen und das Gebäude zu verlassen. Die Frau wurde dann von den alarmierten Polizeibeamten in den Eingangsbereich gebracht, wo sie weiterhin Widerstand leistete. Die 43-Jährige ging dann eine Beamtin körperlich durch einen Tritt an, die dadurch verletzt wurde. Die 34-jährige Begleiterin der Frau, die aus Bad Oeynhausen stammt und ebenfalls einen stark alkoholisierten Eindruck machte, unterbrach mehrfach verbal die Sachverhaltsaufnahme und beleidigte die Beamten. Beide Frauen wurden zur Herforder Wache gebracht, wo jeweils durchgeführte Atemalkoholtests deutlich positiv anschlugen. Nachdem ihnen Blutproben entnommen wurden, wurden beide Frauen dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt.

