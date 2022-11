Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: Brennender Linienbus in Nideggen-Rath

Bild-Infos

Download

Nideggen (ots)

Montag, 28.11.2022, 14:10, Rather Straße, Nideggen-Rath

Gegen 14:10 erreichte die Leitstelle des Kreises Düren der Notruf eines Busfahrers. Er hatte Rauchentwicklung im Motorbereich seines Linienbusses bemerkt und diesen im Bereich einer Haltestelle in der Ortslage Rath abgestellt. Die Leitstelle alarmierte die zuständigen Einheiten der Feuerwehr Stadt Nideggen, die kurze Zeit später am Ort war. Bereits beim Eintreffen der ersten Einheit schlugen Flammen aus dem Motorraum. Noch während der Vorbereitungen zum Löschangriff entzündeten sich die im Fahrzeug angesammelten Rauchgase und der Bus stand vollkommen in Flammen. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr mehrere Löschrohre ein, auch ein Schaumrohr kam zum Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude konnte verhindert werden. Gegen 15:30 war der Brand so weit abgelöscht, dass die ersten Feuerwehreinheiten abrücken konnten. Die auslaufenden Betriebsmittel wie Dieselkraftstoff und Motoröl beschäftigten die Feuerwehr und eine Spezialfirma noch bis ca. 20:00 Uhr. Die für Umweltschutz zuständigen Fachbehörden wurden hinzugezogen und werden voraussichtlich auch am Dienstag noch tätig werden müssen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wird die Polizei übernehmen, über die Höhe eines Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Ein Personenschaden ist nicht entstanden.

Insgesamt im Einsatz waren ca. 70 Einsatzkräfte.

Stadt Nideggen: Löschgruppen Abenden, Berg, Nideggen, Schmidt. Kreis Düren: Feuerschutztechnisches Zentrum.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen, übermittelt durch news aktuell