Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer entfernt sich vom Unfallort nach Zusammenstoß mit Pedelec

Kirchlenger (ots)

(um) Am Mittwoch (09.08.), gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger mit dessen Pedelec die Elsestraße. Im Bereich der Straße Finkenbusch kam ein etwa 18-jähriger Radfahrer dem Bünder verbotswidrig entgegen. Beide Radfahrer benutzten dabei den Gehweg. Durch das Fahrmanöver des entgegenkommenden Radfahrers geriet der Pedelecfahrer in eine derart starke und plötzliche Bremsung, dass er stürzte und zu Boden fiel. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Radfahrer sprach nur kurz mit dem verletzen Mann und fuhr dann vom Unfallort, obwohl er am Unfallgeschehen beteiligt war. Gleichwohl kam es nicht zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes einmal mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Zusätzlich wird um Zeugenangaben gebeten. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell