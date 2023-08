Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Bünder fährt unter Drogeneinfluss

Bünde (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (9.8.) einen Skoda an. Das Auto fuhr gegen 1.29 Uhr auf der Borriesstraße in Richtung Amtshausplatz. An der Einmündung Amtshausplatz/Roonstraße wurde das Fahrzeug angehalten und der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Bei der Kontrolle eines Ausweisdokuments wurden eindeutige Fälschungsmerkmale für die Beamten ersichtlich, die sich später auf der Wache bei der Überprüfung mit einem Dokumentenprüfgerät bestätigten. Noch während der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Betäubungsmittel sowie entsprechende Gegenstände, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, sicher. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv, sodass der Mann, bei dem es sich um einen 53-jährigen Bünder handelt, auf die Bünder Wache gebracht wurde. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt.

