Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Dank Videoaufzeichnung überführt

Bundespolizei nimmt Diebespärchen fest

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Freitag (23. Juni) stahl ein Diebespärchen den Rucksack einer schlafenden Frau am Bahnsteig 26 des Münchner Hauptbahnhofes. Nachdem die Frau den Diebstahl zur Anzeige brachte, konnten Bundespolizisten das Paar mit Hilfe der ausgewerteten Videoaufzeichnungen in Bahnhofsnähe festnehmen.

Die 69-Jährige wurde gegen 3 Uhr morgens auf der Wache des Hauptbahnhofes München vorstellig und meldete den Diebstahl ihres Stoffrucksacks samt Inhalt. Mittels Videoauswertung konnte der Tathergang sowie die Tatverdächtigen, eine Frau und ein Mann, festgestellt werden.

Durch eine zivile Streife der Bundespolizei konnten die beiden Diebe, eine 39-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann aus Rumänien, im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im näheren Bahnhofsviertel gestellt und festgenommen werden. Der gestohlene Rucksack samt Inhalt konnte in einem Mülleimer in der Nähe des Festnahmeortes aufgefunden werden.

Im Hotelzimmer des Diebespaares konnten im weiteren Verlauf dann auch noch das Smartphone der 69-Jährigen gefunden werden. Auch weiteres mutmaßliches Diebesgut, welches noch nicht zugeordnet werden konnte, fanden die Einsatzkräfte im Hotelzimmer.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichtervorführung des Pärchens, welches keinen festen Wohnsitz in Deutschland unterhält, für Samstag den 24. Juni an. Der Haftrichter entschied auf Untersuchungshaft für beide.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell