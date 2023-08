Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall auf der Herforder Straße

Enger (ots)

POL-HF: (JT) Am Freitag gegen 13.55 Uhr fuhr ein 24-jähriger Bünder mit seinem Opel Corsa auf der Herford Straße in Richtung Herford. In Höhe des Hauses Herforder Straße 355 nahm er den verkehrsbedingt auf dem Fahrstreifen stehenden Dacia einer 31-jährigen Frau aus Melle zu spät wahr. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Corsa gegen das Heck gegen das Heck des Dacia. Auf Grund des Aufpralls wurde eine Person leicht verletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell