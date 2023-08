Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten am Münsterkirchplatz

Herford (ots)

Am Montagnachmittag gegen 13.05 Uhr hielten sich mehrere Personen auf dem Münsterkirchplatz auf, als ein Mann mit einem anderen Mann der Gruppe in Streit geriet und ihn mit einem Messer bedrohte. Der bedrohte Mann floh in Richtung Busbahnhof. Der Täter setzte kurz nach, kehrte um und entfernte sich in Richtung Linnenbauerplatz/Innenstadt. Der Tatverdächtige ist ein ca. 30-40 Jahre alter, ca. 165 - 175 cm großer Mann. Der Täter mit südeuropäischen Erscheinungsbild trug blaue Jeans, ein graues Hemd, schwarze Schuhe und eine graue Schiebermütze. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei Herford, 05221/888-0.

