Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230621 - 0716 Frankfurt-Riederwald: Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots)

(di) Seit Freitag (16. Juni 2023) 20:00 Uhr wird die 12-jährige Marie T. aus dem Stadtteil Riederwald vermisst. Sie ist 185 cm groß, wirkt deutlich älter (16-18 Jahre), schlank, rötlich gefärbte Haare, bekleidet wahrscheinlich mit einem schwarzen enganliegenden Oberteil. Die weitere Bekleidung ist nicht bekannt.

Nach aktuellen Hinweisen könnte sie sich auch im Bereich Mannheim oder Hamburg (letztes Bild aus dem Status in Zug sitzend) aufhalten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main, K11, Vermisstenstelle, Tel.: 069/ 755-51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell