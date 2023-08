Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Jugendlicher entwendet hochpreisigen Alkohol

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Goebenstraße bemerkte gestern (14.8.), um 13.44 Uhr einen Jugendlichen, der mehrere Flaschen hochpreisigen Alkohol im Wert von rund 800 Euro in einer Tasche verstaute. Die Tasche wiederum stellte er in einem Einkaufswagen ab und steuerte auf den Ausgang des Geschäfts zu. Nachdem er den Kassenbereich zügig passiert hatte, ohne die Waren zu bezahlen. Sprach der Mitarbeiter den bis dahin Unbekannten vor dem Geschäft an. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten hielt der Mitarbeiter den Mann gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter fest. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, versuchte der Jugendliche die Flucht in Richtung der Kreuzung Sophienstraße / Goebenstraße zu ergreifen, wurde jedoch nach wenigen Metern eingeholt. Zur Identitätsfeststellung wurde der Jugendliche zur Herforder Wache gebracht. Bei ihm handelt es sich um einen 16-jährigen Ukrainer, der derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell