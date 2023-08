Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Einmündungsbereich - 59-Jähriger leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Eine 39-jährige Vlothoerin fuhr am Dienstag (15.8.), um 7.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Straße Am Exterbach in Richtung Detmolder Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte sie, nach links auf die Detmolder Straße in Richtung Löhne abzubiegen. Zeitgleich fuhr jedoch ein 59-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Toyota auf der Detmolder Straße. Der vorfahrtsberechtigte Bad Oeynhauser versuchte noch, sein Fahrzeug abzubremsen, als die 39-Jährige auf die Detmolder Straße abbog, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies misslang jedoch und die Autos prallten zusammen, wodurch der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 12.500 Euro.

