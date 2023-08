Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Skoda und Ford schleudern gegen Mauer

Herford (ots)

(jd) Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern (15.8.) am späten Abend an der Kreuzung Auf der Freiheit / Bahnhofstraße. Ein 18-jähriger Herforder fuhr gegen 23.25 Uhr mit seinem Skoda auf der Bahnhofstraße in Richtung Auf der Freiheit. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Hiddenhauser mit seinem Ford Mustang auf der Straße "Auf der Freiheit" in Richtung Niederstraße. An der dortigen Kreuzung hielt er sein Fahrzeug zunächst an der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel an. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umsprang, setzte er seine Fahrt geradeaus fort. In hohem Tempo näherte sich dann, nach ersten Zeugenaussagen, der von rechts kommende 18-Jährige, um von der Bahnhofstraße auf die Niederstraße einzufahren. Hierbei hielt er seinen Skoda jedoch nicht am Ende der Beschleunigungsspur an, um den Ford passieren zu lassen. Er stieß ungebremst mit seinem Fahrzeug in die Seite des Skodas. Dadurch wurden beide Autos gegen eine angrenzende Mauer geschleudert. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 52.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell