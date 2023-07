LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Zeugen meldeten gestern Mittag einen verunfallten Radfahrer auf der Fußgängerbrücke in der Ohrdrufer Straße. Der Mann kam ins Straucheln, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest bei dem 83-Jährigen ergab einen Wert von rund 1, 1 Promille. Er kam in ein Krankenhaus, auch zu einer angeordneten Blutentnahme. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr