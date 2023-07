POL-PPRP: Versuchter Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (03.07.2023) kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der Saarlandstraße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm unterwegs. An der Kreuzung der Saarlandstraße mit der Pestalozzistraße bog der Mann verbotswidrig nach links ab, um auf der Saarlandstraße zu ...

mehr