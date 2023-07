Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (03.07.2023) kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der Saarlandstraße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm unterwegs. An der Kreuzung der Saarlandstraße mit der Pestalozzistraße bog der Mann verbotswidrig nach links ab, um auf der Saarlandstraße zu wenden. Hierbei bemerkte er nicht die in gleicher Richtung links neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß des PKW mit der Bahn, wodurch dieser einige Meter weit über die Kreuzung geschoben wurde. Von den vier Insassen des Autos wurden zwei leicht verletzt. Ob sich unter den Fahrgästen der Straßenbahn jemand verletzte, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet darum, dass sich verletzte Insassen der Straßenbahn unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de mit der Dienststelle in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell